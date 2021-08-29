В Петербургской кондитерской нашли изуродованное тело продавщицы

В кондитерской в Калининском районе Санкт-Петербурга нашли тело задушенной продавщицы с множественными ножевыми ранениями, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на источники.

По данным издания, накануне вечером в полицию поступил вызов из заведения «Невские берега», где в служебном туалете было найдено тело убитой. 39-летняя женщина получила множественные ножевые ранения, а на ее шее были следы удушения.

«Возбуждено уголовное дело об убийстве», — говорится в сообщении.

Как стало известно изданию, убитая была родом из Узбекистана. В преступлении подозревают ее возлюбленного. Мужчину задержали.

Предположительно, накануне он пришел на работу к своей девушке, где между ними произошел конфликт. После убийства он забрал из кассы 8 тыс. руб. и сел на самолет в Пулково, чтобы добраться к себе на родину. Самолет летел через Москву, где его и встретили оперативники.

Ранее житель Новосибирска из-за ревности убил пришедшего к нему гостя и его сожительницу. Пара пришла в гости на квартиру мужчины и его жены, они начали выпивать. В какой-то момент хозяину показалось, что гость уделяет внимание его супруге, он схватил нож и нанес ему множественные ранения в область шеи и головы. После он также ранил сожительницу мужчины, оба перестали подавать признаки жизни. Злоумышленник скрылся с места преступления, а его жена выбежала на улицу и попросила помощи у жильцов дома. Они сообщили о произошедшем в полицию. Мужчину вскоре задержали.