В больницах остаются 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в Казахстане

В больницах Казахстана проходят лечение 28 человек, пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части, четверо из них в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава, передает «Интерфакс».

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Никакой опасности для их жизни нет. Лекарств и врачей достаточно», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 26 августа Жамбылской области начался пожар на одном из складов воинской части. На их территории были инженерные боеприпасы. Прогремело не менее 10 взрывов. В медицинские учреждения попали около 100 человек, включая сотрудников местного департамента по ЧС. Ликвидировать возгорания удалось утром 28 августа.

Число погибших в результате взрывов выросло до 13. 29 августа в стране объявлен День общенационального траура, заявил президент Касым-Жомарт Токаев. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с ЧП на складе взрывчатых веществ.