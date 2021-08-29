Синоптик предупредил москвичей о наступлении «октябрьского холода»

В столице 2 сентября резко похолодает, ночью столбики термометров опустятся до +8°С. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра «Фобос» Евгения Тишковца.

В дневные часы жителям Москвы обещают не выше +16°С. С началом календарной осени в городе наступит «октябрьский холод».

«В результате прохождения уже не полярного, а арктического атмосферного фронта зарядят холодные дожди, сопровождаемые промозглым северным ветром», — уточнил Тишковец.

По словам синоптика, днем температура воздуха будет от +11 до +16°С.

Также метеоспециалист предупредил, что затем холодное дыхание Арктики продолжит усиливаться. В связи с чем по ночам воздух станет остывать до +3-8°С, а в дневные часы будет +7-12°С. Подобные значения на 5-7 градусов ниже климатической нормы сентября.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в некоторых регионах России с 28 по 30 августа будет минусовая температура.