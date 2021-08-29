Более 2 000 журналистов хотят покинуть Афганистан, сообщает афганское информационное агентство Pajhwok со ссылкой на Международную федерацию журналистов (МФЖ).

По данным агентства, МФЖ обратилась к руководству движения «Талибан (организация запрещена в России)», которое захватило Афганистан, с просьбой разрешить выезд из страны и организовать безопасный вывоз сотрудников СМИ из аэропорта Кабула.

«МФЖ обратилась к разным <…> странам, включая Испанию, Северную Македонию, Францию, Мексику, Италию, Германию, Великобританию, США и Канаду, с просьбой о выдаче виз и помощи в эвакуации афганских журналистов, но ни одна страна не готова принять больше 10-15 журналистов, а заявки к нам поступают ежедневно, их количество постоянно растет», — рассказал заместитель генерального секретаря организации Джереми Дир.

Ранее популярного исполнителя расстреляли в Афганистане за песни против «Талибана».