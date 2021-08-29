Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту казней мирного населения в Орловской области после того, как ФСБ рассекретила данные архивов об участии в этих казнях коллаборационистов из бывших военнослужащих Красной армии, сообщает сайт Следственного комитета.

«Председатель СК России поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК РФ по Орловской области Ермакову П.В. организовать доследственную проверку по данному факту и представить доклад», — указано в сообщении.

Ранее ФСБ рассекретила имена палачей, устроивших массовые казни во время войны.

Согласно документам, в казнях принимали участие бойцы так называемой «Украинской компании» (от нем. der Kompanie — «рота»), подразделения, набранного из населения захваченной нацистами Украины и бывших военнослужащих Красной армии украинского происхождения.