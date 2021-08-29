Более 100 детей эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за пожара

Более 100 детей с ограниченными возможностями здоровья эвакуированы из реабилитационного центра под Новгородом из-за пожара на газовой котельной. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«В поселке Юрьево, где расположен областной реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, произошла утечка газа на котельной с последующим возгоранием. Более 100 детей и персонал эвакуированы», — сказал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли при пожаре в многоэтажке в Екатеринбурге. Уточняется, что из дома было эвакуировано 65 человек, в том числе семеро детей. Кровля по всей площади обрушилась внутрь здания. Спасатели планируют разбирать крышу, возможно падение листов конструкций.

Также возгорание произошло на Киевском вокзале в Москве. В МЧС по городу Москве рассказали, что информация о пожаре поступила в 17:12 мск.