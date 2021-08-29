В Петербурге коэффициент распространения COVID-19 оказался максимальным с конца ноября

Коэффициент распространения коронавируса в Петербурге достиг максимума с 27 ноября ноября 2020 года, следует их подсчетов ТАСС на основе данных оперштаба.

За прошедший день в городе было выявлено 1 318 случаев инфицирования коронавирусом, а коэффициент составил 1,3.

Всего в Петербурге коронавирусом заразились 575 281 человек, выздоровели 550 832, умерли 20 517.

Коэффициент превышает единицу в 4 из 10 регионов с наибольшим количеством заразившихся. Помимо Петербурга, это Иркутская и Свердловская области (1,01), а также Москва (1,1).

Ранее сообщалось, что за последние сутки в России коронавирус подтвердился у 19 492 человек.