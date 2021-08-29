Мать голыми руками отбилась от пумы, напавшей на ее пятилетнего сына

В Калифорнии женщина голыми руками отбилась от пумы, которая напал на ее пятилетнего сына неподалеку от дома, сообщает The Independent.

Женщина, имя которой не называется, ударила 30-килограммового хищника после того, как он бросился на мальчика, когда он играл во дворе. Нанеся удар, женщина вырвала сына из лап ошарашенного льва.

Представитель калифорнийского департамента дикой природы Патрик Фой, сказал, что дикое животное «протащило ребенка примерно на 45 ярдов» по ​​лужайке. Мальчик получил серьезные травмы головы и верхней части туловища. Сейчас он госпитализирован и находится в стабильном состоянии.

Последующие тесты ДНК подтвердили, что животное действительно напало на ребенка. По словам властей, хищник был застрелен сотрудником службы охраны природы.

«Настоящий герой этой истории — его мама, потому что именно она спасла жизнь своему сыну. Она выбежала из дома, услышав шум снаружи, и начала отбиваться от горного льва голыми руками», — сказал Фой.

Ранее сообщалось, что охотник из США заплатил $30 тысяч, чтобы убить льва из лука.