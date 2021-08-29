Собянин рассчитывает, что новый учебный год пройдет в традиционном формате

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что начало учебного года планируется в очном режиме.

«Постараемся, чтобы учебный год прошел в нормальном режиме с учетом того, что у нас больше 80% педагогов, учителей сделали вакцину», — сказал он в эфире канала «Россия 1».

Собянин отметил, что в прошлом году школьники достойно сдали экзамены, несмотря на дистанционное обучение. Мэр считает, что такие результаты говорят о том, что образование в столице сохраняет высокий уровень.

Днем ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в новом учебном году в российских школах усилят противоэпидемиологические меры, однако перевод учащихся на дистанционный формат не планируется.

Также стало известно, что День знаний в российских школах пройдет очно.