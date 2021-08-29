На Камчатке вулкан выбросил трехкилометровый столб дыма и пепла

В Камчатском крае вулкан Шивелуч выбросил столб из дыма, пара и пепла на высоту в три километра. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное МЧС.

«Пепловый шлейф распространился в западно-северо-западном направлении на расстояние 30 километров. На его пути населенные пункты отсутствуют», — рассказали в ведомстве.

Рядом с вулканом может быть превышена предельно допустимая концентрация опасных газов, предупредили в МЧС. Кроме того, есть риск попасть под пеплопад.

Спасатели отметили, что Шивелучу присвоен оранжевый код авиационной опасности. Вблизи вулкана не проходят трассы воздушных судов, и не зарегистрированы туристические группы.

Ранее, 13 августа 2021 года, Шивелуч начал извергать лаву. Резкое повышения активности вулкана ученые связали с землетрясением магнитудой 8,2, произошедшем 29 июля в районе полуострова Аляска.

По словам вулканолога Юрия Демянчук, формировавшийся с начала текущего года в кратере Шевелуча лавовый обелиск разрушился, и в этом месте вышел на поверхность магматический материал.