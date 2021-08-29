Полицейские оценили эффективность базы данных ДНК

В МВД рассказали насколько эффективна база данный ДНК, которую полицейские используют для установления причастных к совершению преступлений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«За 7 месяцев 2021 года с использованием федеральной базы данных геномной информации получена информация о возможной причастности лиц к совершению более 3 тыс. преступлений», — говорится в пресс-релизе.

В полиции уточнили, что, согласно действующему законодательству, геномная регистрация обязательна для осужденных, отбывающих наказание в колониях за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, всех категорий преступлений на сексуальной почве, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъяли во время следственных действий, и неопознанных трупов.

В конце прошлого дома в Государственной думе был принят в первом чтении законопроект, расширяющий список лиц, ДНК которых должна быть зарегистрирована. Так, генетические материал планируют брать в обязательном порядке у всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также у людей, подвергнутых административному аресту.

Ранее в Тюмени после проверки ДНК задержали предполагаемого убийцу восьмилетней девочки.