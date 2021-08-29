В субботу США и их союзники эвакуировали из Афганистана около 2 тыс. человек

Соединенные Штаты вместе с союзниками в субботу, 28 августа, вывезли из контролируемого движением Талибан (организация запрещена в России) Афганистана порядка 2 тыс. человек. Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она отметила, что число эвакуированных после 14 августа составляет 113,5 тыс. человек, а с конца июля достигает 119 тыс.

За минувшие сутки американская военно-транспортная авиация совершила 11 рейсов, остальные участники возглавляемой ей коалиции организовали семь перелетов.

О том, что военнослужащие армии США начали покидать аэропорт Кабула, стало известно 28 августа. Вашингтон планирует вывести войска из страны до 11 сентября 2021 года.

На следующий день британское министерство обороны сообщило, что Соединенное королевство полностью вывело войска из Афганистана.

Боевики «Талибана» (организация запрещена в России) 15 августа объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана после захвата столицы страны. В настоящее время они формируют временное правительство.

После смены власти тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь покинуть Афганистан.