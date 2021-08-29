В Калифорнии учительница предложила школьникам присягнуть на верность флагу ЛГБТ

В американском штате Калифорния, школьная учительница Кристина Питцен предложила детям принести клятву верности флагу ЛГБТ. Она рассказала об этом в Twitter.

Когда класс говорил клятву верности американскому флагу, один из учеников спросил, куда смотреть, потому что в аудитории не было звездно-полосатого символа страны.

«Я говорю этому ребенку: «У нас в классе есть флаг, которому вы можете присягнуть. А он вроде, оглядывается и спрашивает: «О, этот?», и указывает на флаг гордости», — сказала Питцен.

Флаг США преподаватель убрала во время пандемии — ей был неудобно за действия властей.

Она добавила, что никогда не заставляет учеников участвовать в демонстрации верности флагу.

«Я всегда говорю своему классу: вставайте, если вам хочется, не стойте, если вам хочется, говорите слова, если хотите, вам не нужно говорить слова», — призналась учительница.

Как сообщает телеканал Fox News, руководство Питцен начало проверку инцидента.

Ранее американское посольство в Москве вывесило радужный флаг в честь празднования Flag Pride Day.