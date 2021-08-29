В США старт ракеты-носителя завершился неудачей

Пробный запуск разработанной американской компанией Astra ракеты-носителя не удался. Об этом компания сообщила в Twitter.

«Мы столкнулись с техническими трудностями, но собрали данные о полете за две с половиной минуты. Наша команда изучит эти данные и использует их в будущих запусках», — заявили в Astra.

Ракету запустили с площадки «Тихоокеанский космопорт», расположенной на острове Кадьяк в штате Аляска, 28 августа в 14:36 по местному времени (29 августа в 01:36 по Москве). На старте ракета немного отклонилась, однако через несколько секунд все же полетела вверх. Спустя две с половиной минуты она потеряла устойчивость из-за отключения двигателей.

Astra разрабатывает ракету для космических сил США, носитель должен был доставить на орбиту тестовый груз.

Длина ракеты составляет порядка 12 м, ее планируется использовать для вывода малых спутников на низкую околоземную орбиту.

Ранее из-за плохих погодных условий был отменен запуск с мыса Канаверал космического корабля Dragon с грузом для МКС на борту.