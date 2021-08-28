Телеведущая «Первого канала» подала жалобу в суд из-за алиментов от бывшего мужа

Телеведущая «Первого канала» Юлия Барановская подала в суд жалобу против своего бывшего мужа, футболиста Андрея Аршавина, с требованием изменить размер выплаты алиментов, сообщает журнал Starhit.

«Мы просим отменить решение суда первой инстанции в части снижения суммы выплат. Обосновываем это рядом позиций, в том числе обзором практики Верховного суда», — заявил адвокат Барановской, Владислав Подшибякин.

По его словам, рождение четвертого ребенка у Аршавина от Алисы Казьминой не может служить основанием снизить ежемесячные выплаты на его детей от Барановской. По мнению адвоката, Аршавин пытается улучшить свое материальное положение за счет детей от Барановской.

Аршавин и Барановская познакомились в 2003 году и прожили вместе девять лет. За это время у них родились трое детей: 15-летний Артем, 13-летняя Яна и восьмилетний Арсений.

Ранее бывшая жена Аршавина рассказала, почему у него не сложился брак с Барановской.