Украина завершает эвакуацию граждан из Афганистана

Украина вывезла из Афганистана еще порядка 400 человек. Об этом сообщает агентство «РБК-Украина» со ссылкой на советника главы офиса президента страны Михаила Подоляка.

Как уточнил он, на самолетах, которые эвакуировали людей, было много граждан Украины, а также граждан США и журналистов.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев завершает эвакуацию граждан из Афганистана, передает ТАСС.

«Четвертый самолет доставил граждан Украины, журналистов из Афганистана», — сказал он.

Ермак также отметил, что были эвакуированы все украинские граждане, которые заявили о намерении покинуть Афганистан.

Он добавил, что в случае необходимости эвакуация будет продолжена.

«Безусловно, есть люди, которые находятся в других местах Афганистана. Мы на связи 24 часа в сутки, мы их не бросаем и готовы эвакуировать. Ни один наш гражданин не будет оставлен в Афганистане», — сказал глава президентского офиса.

Ранее Киев организовал три эвакуационных рейса из Кабула, которые эвакуировали граждан Украины и других государств, включая афганцев.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны. По поручению президента России Владимира Путина Минобороны организовало вывоз 500 россиян и граждан стран ОДКБ.