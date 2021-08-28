Бабушка погибшей в Тюмени девочки рассказала, как нужно наказать убийцу ее внучки

Бабушка убитой в Тюмени девочки Татьяна Кукарская заявила, что убийца ее внучки заслуживает высокой меры наказания, передает РИА «Новости».

В субботу в траурном зале патолого-анатомического бюро Тюмени прошло прощание с ребенком.

«Я б ему глаза выколола и руки все изрезала, как он над моей внучкой издевался. Когда узнала, что его поймали, меня всю колотило. Такого изверга, я бы его руками задушила за свою внучку. Он заслуживает высокую меру наказания», — заявила Кукарская.

Ранее сообщалось, что Ленинский районный суд в Тюмени арестовал подозреваемого в изнасиловании и убийстве восьмилетней школьницы. Мужчина будет находиться под стражей до 25 октября.

Восьмилетняя девочка пропала днем 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа нашла бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.

Возможный убийца ребенка был задержан днем 25 августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он служил сержантом в милиции еще до реформы Министерства внутренних России — с 2009 по 2011 год.

Мужчина признал вину в преступлении. Он рассказал, что в день исчезновения школьницы был в алкогольном и наркотическом опьянении, встретил девочку в подъезде, заманил в квартиру, после чего изнасиловал и задушил. Тело хранил несколько дней в холодильнике, а затем завернул в пакет, упаковал в коробку и отнес на берег озера.