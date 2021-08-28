В Японии два человека умерли после вакцины, в партии которой нашли примеси

Два человека умерли в Японии после вакцинации от коронавируса препаратом Moderna, в партии которого ранее нашли неизвестные примеси. Об этом сообщает 47 News со ссылкой на Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения страны.

При этом в вакцине, которая применялась конкретно в этих двух случаях, не было обнаружено инородных тел. Причина смерти двух человек неизвестна.

Ранее правительство Японии приостановило вакцинацию от COVID-19 препаратом Moderna из-за выявленных в нескольких дозах примесей. Такие данные о вакцине поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах. Речь идет о районах Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Размер частиц примесей составил несколько миллиметров.

Всего было приостановлено использование около 1,63 млн доз.

По данным источника, неизвестные примеси, предположительно, являются частицами металла. В общей сложности за 10 дней было выявлено 39 флаконов, которые не использовались и были с браком.