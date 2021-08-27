Еще один автобус сгорел в Воронеже

Маршрутный автобус №90 загорелся на улице Богдана Хмельницкого в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Воронежской области.

По предварительным данным, пассажиров автобуса успели эвакуировать, и в результате инцидента никто не пострадал.

Согласно версии следствия, возгорание возникло в моторном отсеке автобуса. В настоящее время сотрудники СК продолжают работу на месте происшествия.

«В рамках процессуальной проверки будут опрошены очевидцы, пассажиры и водитель автобуса, представитель компании-перевозчика, иные лица, обладающие интересующей следствие информацией», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что маршрутный автобус взорвался вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской в Воронеже. В результате трагедии погибли два человека и 26 пострадали. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе. Следов взрывчатых веществ в автобусе не нашли.