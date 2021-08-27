Женщину обстреляли в квартире из соседней многоэтажки в Москве

Москвичку обстреляли в квартире из пневматического пистолета. Огонь по женщине открыли с высоты 10 этажа соседнего дома. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на северо-западе Москвы.

«25 августа в полицию обратилась гражданка 1986 года рождения, проживающая на улице Песчаной. Она сообщила, что находилась в своей квартире, когда услышала на балконе хлопок, похожий на звук выстрела, и увидела в окне дома напротив двоих мужчин, в руках у одного находился предмет, напоминающий пистолет», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая добавила, что, когда один из мужчин заметил ее, то вновь направил на нее пистолет и выстрелил.

По данным МВД, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили квартиру, в которой, предположительно, находились двое мужчин. У одного из них был изъят пневматический пистолет с газовыми баллончиками, отметили в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в Краснодаре мужчина с пневматическим пистолетом и ножом проник в частный дом и напал на семью, в результате чего два человека погибли, еще трое были ранены.