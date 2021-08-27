Верховный суд в Китае раскритиковал работу с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю

Верховный народный суд КНР раскритиковал распространенную практику переработок. Об этом сообщили в CNN.

В многостраничном отчете суд перечислил целый ряд случаев, когда технологические компании заставляют китайских граждан работать в формате «996» — то есть с 9 утра до 9 вечера шесть дней в неделю. Несмотря на то, что в стране уже долгое время обсуждают «996», это — первое решение подобного рода со стороны высших официальных органов государства.

«Рабочие имеют право на отдых и свободное время. Работодатели обязаны соблюдать установленные нормы о продолжительности рабочего дня. Нет ничего плохого в трудолюбии, но это не дает права компаниям нарушать закон», — сообщено в заключении суда.

Ранее сообщалось, что в КНР в целях стимулирования рождаемости отменили штрафы за рождение третьего ребенка.