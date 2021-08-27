Псковский суд признал преступления нацистов в годы войны «геноцидом народов СССР»

Псковский областной суд постановил признать действия немецких солдат, которые те совершали на территории области в годы Великой Отечественной войны, геноцидом народов Советского Союза. Решение огласил судья Анатолий Овчинников, передает ТАСС.

«Суд решил <…> признать установленными вновь выявленные преступления, совершенные во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с июля 1941 года по август 1944 года территории Псковской, Великолукской области (со 2 октября 1957 года Псковской области) нацистскими оккупационными властями и их пособниками, <.> [признать] военными преступлениями против человечества, <.> геноцидом национальных и этнических групп, представляющих собой население СССР», — сказал он.

По его словам, тогда были убиты более 75 тыс. мирных советских граждан, из которых 1,4 тыс. — дети. Та же участь постигла 377 тыс. военнопленных. Более 192 тыс. граждан СССР были отправлены на принудительные работы в Германию и страны Балтики, отмечает судья.

Ранее ФСБ рассекретила материалы, в которых раскрываются преступления нацистов в годы Великой Отечественной войны против мирных жителей.