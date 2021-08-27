Житель Якутии зарезал двух сыновей: в опеке знали о готовящемся убийстве

В Якутии осудили 26-летнего мужчину, который зарезал малолетних сыновей. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Трагедия произошла 19 апреля 2021 года в селе Таймылыр. Отец, разозлившись, нанес мальчикам в возрасте одного и двух лет ножевые ранения, после чего попытался покончить с собой.

Дети скончались от полученных травм в больнице спустя несколько часов. Их мать на тот момент находилась на стационарном лечении в Якутске. Мужчина после оказания ему необходимой медицинской помощи был арестован, свою вину он полностью признал.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, следствием было завершено расследование еще одного уголовного дела о «Халатности», которое в связи со случившимся возбудили в отношении органов опеки.

Выяснилось, что за четыре дня до убийства супруга осужденного сообщила в соцзащиту о том, что мужчина угрожает расправиться с детьми. Однако сотрудница опеки не придала значение этому заявлению и не изолировала мальчиков от отца.

Женщину поместили под домашний арест — дело с обвинительным заключением уже передано в суд.