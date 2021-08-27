Более 80 детей эвакуированы из района взрывов на складе воинской части в Казахстане

Более 80 детей эвакуировали из окрестностей склада с боеприпасами в Казахстане, где произошли взрывы, никто из них не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Казахстана.

«Для эвакуированных детей созданы необходимые условия, они обеспечены горячим питанием, медикаментами. Спальные места оборудованы с учетом карантинных требований», — сообщили в пресс-службе.

Ранее стало известно о пяти погибших при ликвидации последствий пожара и последующих взрывов на складе воинской части на юге Казахстана.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени. Отмечается, что на взорвавшихся складах хранилось более 500 тонн тротила.

Сообщается о десятках пострадавших. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.