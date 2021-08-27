Количество пострадавших от взрывов на военном складе в Казахстане возросло до 90

В результате пожара и последующих взрывов на складе с боеприпасами в Жамбылской области Казахстана пострадали 90 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.

«По предварительной информации, в больницу поступили около 90 пострадавших, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям», — рассказали в пресс-службе. Поиски нескольких человек, участвующих в ликвидации ЧП, продолжаются.

По данным ведомства, склад горит по всей площади в 697 квадратных метров, радиус разлета осколков составил до 2 км.

Ранее стало известно, что в результате ЧП погибли четверо военных.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19.00 по местному времени (16.00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным интервалом времени. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.