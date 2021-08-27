На взорвавшихся складах в Казахстане хранилось более 500 тонн тротила

Более 500 тонн тротила хранилось на складе боеприпасов в Казахстане, где произошли взрывы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МЧС республики Талгата Уали.

«Радиус разлета осколков составил до двух километров. По предварительным данным, на складе хранилось более 500 тонн тротила», — сказал он.

Представитель ведомства уточнил, что вблизи пожара находятся три населенных пункта, из них эвакуировано свыше 700 человек.

Тротил (тротил-у) — промышленное взрывчатое вещество, извлекаемое из утилизируемых боеприпасов при расснаряжении. Крайне взрывоопасен, пожароопасен и токсичен.

Первый взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 мск). По данным Минобороны страны, всего с момента возгорания произошло более 10 взрывов с различным временным интервалом.

По последним данным, число пострадавших при взрывах возросло до 90, из них 49 сотрудников департамента по чрезвычайным ситуациям. Шестеро — в тяжелом состоянии.