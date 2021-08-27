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Министр просвещения проведет общероссийское родительское собрание

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РИА «Новости»

Министр просвещения России Сергей Кравцов проведет общероссийское родительское собрание в субботу, 28 августа, сообщает ТАСС.

«Стартует новый учебный год, российские школы ждут важные перемены — в каждой школе вводится программа воспитания и календари воспитательной работы, приступают к работе более 2,5 тыс. советников директоров по воспитанию, которые прошли подготовку на базе МДЦ «Артек». С 1 сентября 2022 года во всех школах также начнут действовать новые федеральные государственные образовательные стандарты», — рассказал Кравцов.

Министр пригласил родителей школьников на собрание, которое пройдет в 12:30 мск в формате видеоконференции. Кроме Сергея Кравцова, в мероприятии примут участие руководители образовательных учреждений и эксперты по образованию.

На горячую линию общероссийского школьного собрания уже были направлены свыше 3 тыс. обращений. Больше всего родителей школьников беспокоят вопросы проведения экзаменов ОГЭ и ЕГЭ, обновление инфраструктуры школ и школьное питание.

Ранее стало известно, что новые занятия появятся в школах Подмосковья в этом учебном году.

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