В Москве в пятницу ожидается до +24°С и облачность с прояснениями

В Москве и Московской области в пятницу, 27 августа, ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в столице составит от 22 до 24 градуса тепла, ночью температур воздуха опустится до 13-15°С. Синоптики прогнозируют облачную погоду — ночью с прояснениями.

В Подмосковье дневная температура воздуха достигнет 26°С, в ночные часы может похолодать до 10°С. В области ожидаются небольшие осадки.

Ветер будет юго-восточным и восточным, его скорость не превысит 5-10 м/с.

Атмосферное давление установится на отметке в 752 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд объявил столичный купальный сезон закрытым.

До этого Вильфанд рассказал, что в Центральной России в ближайшие дни установится нормальная летняя погода, но местным жителям будет казаться, что пришла осень.