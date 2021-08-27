Шесть человек находятся в тяжелом состоянии после взрывов боеприпасов в Казахстане

Лечение в медучреждениях проходят 28 пострадавших при возгорании и взрывах в воинской части на юге Казахстана, шестеро сейчас находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной администрации.

По данным минобороны Казахстана, взрывы на месте возгорания на складе боеприпасов прекратились, но ликвидация очага возгорания продолжается. К месту происшествия направлена комиссия оборонного ведомства.

Взрыв произошел из-за пожара в воинской части в казахстанском городе Тараз 26 августа около 19:00 по местному времени (16:00 по мск). Точные причины произошедшего устанавливаются.

Сообщалось, что на место происшествия выехали 16 бригад скорой помощи. С близлежащих территорий было эвакуирован не менее 1200 человек.

Ранее власти сообщали о 30 пострадавших после взрыва.