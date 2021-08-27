Новые занятия появятся в школах Подмосковья в этом учебном году

С 1 сентября этого года в школах Московской области появятся новые дисциплины, рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

«Как сделать процесс обучения в школе [таким], чтобы он тебя сделал сильнее, давал навыки и знания? В этой связи мы разные дисциплины внедряем — и финансовую грамотность, и предпринимательство», — заявил Воробьев в эфире «360».

Кроме того, будут изучаться актуальные языки программирования.

Воробьев подчеркнул, что для работы по этим направлениям ищут специалистов — чаще всего это молодые преподаватели.

По словам губернатора, он регулярно общается с молодыми людьми и девушками и интересуется их хобби. Воробьев отметил, что старшеклассники уже задумываются, как заработать — «это совершенно нормально, потому что каждый человек должен быть самостоятельным».

Ранее стало известно, какова средняя зарплата московского учителя.