Ученые рассказали, как самки колибри защищаются от харассмента

Самки колибри выглядят «кричаще», чтобы избежать «сексуальных домогательств» со стороны самцов во время брачного сезона, сообщает портал Current Biology со ссылкой на исследование специалистов Вашингтонского университета в Сиэтле.

Наблюдая за белошейными якобинскими колибри (Florisuga mellivora) в Панаме, исследователи обнаружили, что более четверти молодых и взрослых самок имеют такой же яркий окрас перьев, как и самцы. Для исследования ученые выбрали 401 птицу, 247 из которых были самцами и 154 — самками.

Однако физический механизм, позволяющий взрослым самкам иметь «мужское» оперение, неизвестен.

В природе как самцы, так и самки этого вида изначально имеют яркую окраску в юном возрасте, но у большинства самок цвета блекнут ко времени взросления и становятся более тусклыми, почти серыми.

«Половой отбор уже давно предлагает богатую теоретическую базу для понимания биологического окраса и полового диморфизма. Тем не менее, мы обнаружили, что большинство самок якобинов демонстрируют мужской «орнамент» только на нерепродуктивной стадии жизни, когда сексуальная конкуренция отсутствует», — говорится в исследовании.

Выглядя броско — имея более красочное и переливающееся оперение — самки становится больше похожи на самцов, что, в свою очередь, подавляет внимание птиц противоположного пола, отмечают ученые. Исследователи обнаружили, что самки, которые выглядели как самцы, могли кормиться примерно на 35% чаще, чем типичная взрослая самка. При этом питание было более качественным — нектар с высоким содержанием сахара.

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