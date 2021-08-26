Зеленский объяснил слезы на параде ко Дню независимости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил слезы на параде в День независимости Украины тем, что «все плакали, все живые люди». Об этом он сообщил в эфире телеканала «1+1».

Президент Украины отметил, что прослезился, пока смотрел устроенное в честь 30-летия независимости страны театрализованное действие об истории страны со сценами, символизирующими важные вехи украинской истории.

Зеленский подчеркнул, что «все плакали, все живые люди».

Ранее президент Украины выступил на военном параде в Киеве, который был приурочен к 30-летию независимости страны.

В своей речи глава государства, в частности, говорил о конфликте в Донбассе.

«Можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать их украинские сердца. То, что некоторые люди в Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не означает, что они боятся об этом думать. И они вернутся, потому что мы — семья», — выступил Зеленский на параде.