В окрестностях Кабула прогремели еще два взрыва

В окрестностях Кабула прогремело два взрыва, сообщает телеканал Al Arabiya в Twitter.

Причины взрыва и количество раненых пока не уточняются.

Ранее днем два взрыва произошли рядом с аэропортом Кабула. Террорист подорвал себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. В результате погибли 60 афганцев и еще 150 пострадали.

Также жертвами атаки стали 11 американских морских пехотинцев и медик ВМФ США, сообщало агентство Associated Press. Движение «Талибан» (организация запрещена в России)не смогло назвать ответственных за взрывы, но осудило атаку.

По информации СМИ, к трагедии причастна террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России).

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 15 августа боевики радикального движения «Талибан» заявили о захвате власти в стране и взятии Кабула. По словам официального представителя радикального движения, выехать из Афганистана можно будет только до 31 августа.