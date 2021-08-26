Московская пенсионерка получала пособия на выдуманных внуков

В Москве следователи нашли пенсионерку, которая получала пособия за четверых вымышленных внуков. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что изначально план по обману органов опеки придумала дочь пенсионерки. В ЗАГСе при оформлении свидетельств о рождении детей женщина говорила, что рожала их дома. Для подтверждения данной информации требовался только один свидетель. Таким образом, дочь пенсионерки завела себе четырех несуществующих детей и оформила пособия. Для того, чтобы у органов опеки не возникало вопросов, женщина приглашала на время проверки к себе соседских детей.

После смерти дочери в 2020 году пенсионерка собрала все документы и оформила временное опекунство на себя. Однако при очередной проверке сотрудникам органов опеки удалось раскрыть мошенничество. Правду рассказали родные внуки женщины.

В настоящее время пенсионерка находится под следствием по уголовному делу о мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Приблизительный ущерб от ее действий составил 800 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что на Украине пенсионерка держала в трудовом рабстве троих мужчин. Она предлагала им оплачиваемую работу по уходу за рогатым скотом. Когда те соглашались, она привозила их на место, забирала документы и оставляла жить в хлеву вместе с животными.