СМИ: 15 человек пострадали при взрыве у аэропорта в Кабуле

При взрыве смертника у одного из входов в аэропорт Кабула пострадали не менее 15 человек. Об этом сообщает телеканал «Al Jazeera» со ссылкой на источник в службе безопасности.

Издание также утверждается, что при взрыве террориста-смертника погибли, по крайней мере, два человека.

The Wall Street Journal также утверждает. что при взрыве были ранены, как минимум, трое американских солдат.

Взрыв произошел приблизительно в 18:00 по местному времени (15:00 по мск).

При этом Австралия, США и Великобритания с утра четверга предупредили своих граждан о потенциальной атаке. Людям за пределами аэропорта посоветовали немедленно покинуть этот район.

По данным СМИ, взрыв спровоцировал террорист-смертник, подорвавший себя неподалеку от гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы.

В настоящее время свободного доступа в аэропорт Кабула нет. Боевики радикального движения «Талибан» (организация запрещена в России), которые захватили власть в Афганистане, установили КПП при въезде в аэропорт. Талибы пропускают только тех, кто либо является гражданином страны НАТО, либо имеет визу или специальное приглашение в государства альянса. По словам официального представителя «Талибана» Забихуллы Муджахида, после 31 выехать из страны будет нельзя.