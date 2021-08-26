В ехавшем из Анапы в Екатеринбург поезде умер ребенок

В поезде «Анапа-Екатеринбург» скончалась тринадцатилетняя девочка, ехавшая вместе с родителями. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«Место происшествия было осмотрено следственно-оперативной группой на станции Каменск-Уральский», — говорится в сообщении.

Следователи не нашли признаков криминальной смерти. Сейчас сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ совместно с представителями Уральской транспортной прокуратуры устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в пассажирском поезде Анапа — Новокузнецк умер 15-летний подросток, в Казани его родителей высадили, а тело выгрузили и положили на вокзале. Как рассказали изданию в Приволжском СУ на транспорте СК РФ, подросток скоропостижно скончался на перегоне из Буинска в Казань. Следователи выяснили, что у ребенка было врожденное заболевание.

По данным местных СМИ, после случившегося полиция оцепила вокзал «Казань-2», на месте работали оперативники. Позже тело ребенка перенесли на платформу, а родители сошли с поезда.