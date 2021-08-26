В Иркутской области женщина из-за ревности раздела несовершеннолетнюю и облила ее зеленкой

В городе Зима Иркутской области женщина на почве ревности напала на 17-летнюю девушку, облила ее зеленкой, заставила раздеться и бегать по улице. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Иркутской области.

По данным следствия, 29-летняя жительница города Саянск из-за личных неприязненных отношений избила и причинила психические страдания несовершеннолетней. В настоящее время следователи допрашивают всех участников инцидента, подозреваемая помещена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

В группе «ВКонтакте» «Инцидент. Иркутск» очевидцы рассказали, что на несовершеннолетнюю напали две женщины. Одна из них узнала, что девушка якобы общается с ее мужем и решила отомстить.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина убил пришедшего к нему гостя и его сожительницу. По данным следствия, причиной стала ревность. Пара пришла в гости на квартиру мужчины и его жены, они начали выпивать. В какой-то момент хозяину показалось, что гость уделяет внимание его супруге, он схватил нож и нанес ему множественные ранения в область шеи и головы.