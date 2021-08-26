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Апелляционный суд в США подтвердил смертный приговор «Чарльстонскому стрелку»

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Chuck Burton/AP

Апелляционный суд США по четвертому федеральному апелляционному округу подтвердил смертный приговор Дилану Руфу, убившему на почве расовой ненависти 9 человек в церкви в Южной Каролине в 2015 году. Об этом сообщает The Hill.

Суд единогласно отклонил апелляцию Руфа о замене смертной казни пожизненным заключением без права на освобождение. Адвокаты преступника ссылались на ментальные проблемы у стрелка и на то, что он не до конца отдавал себе отчет о своих действиях. В 149-страничном вердикте суд подтвердил то, что преступник был психически здоров на момент убийств, а также указал на особо жестокий характер преступления, вызванного на почве расовой ненависти и на то, что убийство происходило в священном месте.

«Дилан Руф убил людей в их церкви во время изучения Библии и богослужения. Они его приняли с гостеприимством. А он их жестоко убил. Он это сделал с намерением не только навести ужас на его непосредственных жертв в исторически важной церкви святого Иммануила, но на всех похожих людей, которые услышат о его преступлении. Он использовал интернет для подготовки своего нападения и с его помощью надеялся усилить расовый раскол в американском обществе», — сообщается в вердикте суда.

17 июня 2015 года на тот момент 21-летний Руф вошел в здание Африканской методистской епископальной церкви святого Иммануила, принял участие в занятии по изучению Библии, после чего открыл стрельбу из пистолета, когда прихожане начали молитву.

Помимо смертной казни Дилан Руф приговорен к девяти пожизненным срокам без права освобождения по девяти эпизодам убийства с отягчающими обстоятельствами.

Ранее сообщалось, что книга убийцы находилась в продаже на французском сайте онлайн-магазина Amazon.

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