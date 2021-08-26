В Москве распространят меры поддержки молодежи на жителей в возрасте от 30 до 35 лет

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о распространении мер поддержки молодежи для горожан в возрасте от 30 до 35 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы распространит действие мер поддержки молодежи в сфере занятости на жителей города в возрасте до 35 лет. Ранее действие указанных мер прекращалось по достижении гражданами возраста 30 лет», — уточняется в сообщении.

Соответствующий документ был подписан градоначальником.

Молодые люди в возрасте от 30 до 35 лет, которым не удается найти работу, теперь смогут обратиться с запросом о временном трудоустройстве. Мера действует для выпускников высших и средних учреждений профессионального образования.

Еще молодые жители Москвы смогут поучаствовать в специальных программах молодежной практики.

Ранее Собянин предложил отменить обязательное ношение масок для учителей. Все остальные требования, которые были введены в школах из-за пандемии коронавируса, останутся.