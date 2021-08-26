В Лондоне закрыли три магазина из-за покупателя, который якобы отравил продукты

В лондонском районе Фулхэм были закрыты супермаркеты Tesco, Sainsbury's и Waitrose после того, как один из клиентов с помощью шприца ввел в продукты неизвестное вещество. Об этом сообщает The Sun.

Мужчину задержали полицейские. Муниципальные власти рекомендовали жителям района избавиться от товаров, купленных вчера вечером в подвергнувшихся нападению магазинах.

В статье отмечается, что задержанный был замечен в отделах, где продается мясо и быстрозамороженная еда, которую перед употреблением достаточно разогреть в микроволновой печи.

Пока неизвестно, сколько продуктов было обработано, и какое вещество использовал злоумышленник.

Ранее в Германии семь человек из Дармштадтского технического университета отравились неизвестным веществом. Следователи установили, что вещество содержалось в молоке и воде.

До этого семерых школьников госпитализировали с отравлением из парк-отеля в Подмосковье.