Эвакуированных из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором

На подмосковном аэродроме Чкаловский российские военные в защитных костюмах обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса всех людей, прилетевших из Афганистана, передает РИА «Новости».

Как сообщается, после посадки четырех самолетов перед трапами выстроились военнослужащие в белых защитных костюмах. Они обрабатывают прибывших дезинфицирующим средством с ног до головы.

Ранее стало известно, что в Чкаловском приземлились самолеты Минобороны России Ил-62 и Ил-76. Позже еще два самолета военного ведомства с эвакуированными из Афганистана людьми на борту сели на этом же аэродроме.

Накануне в Минобороны заявили об эвакуации более 500 граждан России, Украины и стран-участниц ОДКБ: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Сообщалось, что людей вывезут на четырех военных самолетах.

Официальный представитель талибов (организация запрещена в России) Забихулла Муджахид заявил во вторник, 24 августа, что покинуть Афганистан можно будет только до 31 августа. После этого выезд из страны будет закрыт.

Боевики «Талибана» объявили о захвате власти в Афганистане 15 августа, когда взяли столицу страны Кабул. После этого тысячи граждан попытались уехать из страны. Некоторым сбежать все-таки удалось, однако многие афганцы погибли в давке в аэропорту.