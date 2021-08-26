Врачи ВОЗ в Афганистане пожаловались на нехватку медикаментов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжит работать в Афганистане и призвала мировое сообщество помочь с доставкой медицинский материалов, запас которых на исходе, передает «Интерфакс».

«В настоящее время представители пытаются добиться разрешения на доставку в Афганистан 500 тонн медицинских материалов: груз застрял в Дубае, поскольку кабульский аэропорт не принимает коммерческие рейсы», — сообщил журналистам ближневосточный директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Ричард Бреннан.

По его словам, в настоящее время организация ведет переговоры с правительствами 3-4 стран. Каких именно, он не уточнил.

В организации отметили, что численность ее сотрудников в Афганистане достигает 700 человек, они работают во всех регионах страны. Врачи не намерены покидать Афганистан после прихода к власти движения «Талибан (организация запрещена в России)» (организация запрещена в России) и просят их поддержать.

«В Афганистане уже использованы 70 процентов материалов из «неприкосновенного запаса», который обычно создают в любой стране на случай чрезвычайных ситуаций. Оставшегося на складе хватит на неделю, нам нужно срочно пополнить запасы медицинских материалов и оборудования», — заявила глава отдела менеджмента регионального офиса ВОЗ Рана Хадже.

Ранее талибы обвинили страны Запада в бесчеловечности, из-за эвакуации высококлассных специалистов.

Боевики «Талибан» установили контроль над всей территорией Афганистана 15 августа, когда захватили столицу страны Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.

ВОЗ заявляет, что численность ее персонала в Афганистане составляет 700 человек, которые работают во всех 34 провинциях страны. Даже в свете последних событий и наступления движения «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) представительство ВОЗ не намерено покидать страну и просит международное сообщество о поддержке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что продолжает работать в Афганистане, но ее запасы медицинских материалов на исходе.