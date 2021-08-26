Блинкен назвал число остающихся в Афганистане граждан США

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане в настоящее время могут оставаться порядка 1,5 тыс. американских граждан, передает телеканал CNN.

«Согласно нашим оценкам, 14 августа, когда началась операция по эвакуации, <...> в Афганистане находились около 6 тыс. американских граждан, которые хотели уехать», — сказал он.

По его словам, с того дня Соединенные Штаты эвакуировали по меньшей мере 4,5 тыс. американцев.

«За последние сутки мы контактировали примерно с 500 американцами и предоставили им конкретные инструкции по тому, как безопасно добраться до аэропорта Кабула», — сказал Блинкен.

Он также сообщил, что власти США настойчиво пытаются связаться с еще примерно тысячей человек, которые могут быть американцами, желающими покинуть Афганистан.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Талибы контролируют и столицу страны — Кабул. Тысячи людей укрылись в столичном аэропорту, пытаясь выбраться из страны.