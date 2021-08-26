Врач объяснил, почему зараженным коронавирусам не стоит пить и курить

Главный врач клинико-диагностической лаборатории «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал РИА «Новости», как употребление алкоголя и табакокурение влияют на инфицированного SARS-CoV-2 человека.

«Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования» — сказал медик.

Он отметил, что этанол способствует сгущению крови, и , как следствие, утяжеляет состояние больного — «вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату». Кроме того, в числе органов-мишеней коронавируса числится печень, поражение которой усиливает алкоголь.

Что касается негативных последствий курения, то Поздняков напомнил что SARS-CoV-2 в первую очередь поражает легкие.

«Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой - например, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких — прим. ред.), — то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии», — сказал он.

Также врач опроверг слух, появившийся в начале пандемии, согласно которому у курильщика риск заразиться коронавирусом меньше. По его словам, распространенный сейчас «Дельта»-штамм одинаково заражает и курящих, и некурящих.

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