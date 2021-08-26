В Тюмени раскрыли личность предполагаемого убийцы восьмилетней девочки.

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Б работал раскладчиком на мебельной фабрике, судя по странице в социальных сетях, у него есть дочь. Об этом сообщает 72.ru.

Тело ребенка, завернутое в полиэтилен и кусок половика, лежало в коробке из под бытовой техники. Полицейские установили, что техника находится в расположенной неподалеку мебельной фабрике, а дома у одного из работников предприятия обнаружился тот самый половик. Мужчину задержали.

Позже ДНК предполагаемого убийцы совпала с образцами, которые нашли на теле девочки.

Когда личность подозреваемого была раскрыта, пользователи социальной сети «ВКонтакте» начали оставлять на его станице гневные сообщения.

«Как можно было убить ребенка? Казнить тебя! Скотина...», — написала одна из них.

Судя по информации опубликованной в соцсети, у мужчины есть жена и дочь. То, что он воспитывает ребенка изданию подтвердил его знакомый.

«Мы с ним познакомились в окружной милицейской учебке в Сургуте в 2010 году. После выпуска в декабре 2010 я его не видел. Он жил и служил в Нягани. Был нормальным парнем. Юморист. Дети были», — рассказал собеседник 72.ru.

Ранее сообщалось, что рядом со стихийным мемориалом в память о погибшей восьмилетней девочке умер ее дядя.

Девочка пропала днем 30 июня 2021 года — ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа обнаружила бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе.