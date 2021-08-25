Русский язык в Днепропетровской области лишили статуса регионального

Днепропетровский окружной административный суд отменил региональный статус русского языка в области. Решение об этом опубликовано на официальном сайте Единого государственного реестра судебных решений Украины.

«Признать противоправным и недействительным с 28.02.2018 года решение Днепропетровского областного совета «О поддержке языковой политики в Украине» от 17.08.2012 год», — говорится в решении.

Закон Украины об основах государственной языковой политики, известный также как языковой закон Кивалова-Колесниченко, который позволял предоставлять русскому языку статус регионального (практически приравнивало ее к государственной), был признан неконституционным еще в начале 2018 .

Ранее советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович предложил разделить понятия «российский» и «русский».

По словам украинского политика, термины «русская культура» и «русский язык» необходимо прописать в законе.

«Кстати, он [русский язык] возник в Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — отметил он.