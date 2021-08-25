Дверь предполагаемого убийцы восьмилетней девочки в Тюмени вскрыл слесарь

Прежде чем правоохранительные органы нашли квартиру подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки из Тюмени, слесарь по имени Михаил вскрыл 21 дверь в этом доме. Об этом мужчина рассказал life.ru.

«Я с сотрудниками где-то числа с 1-го [августа] начал работать здесь. Подвалы проходили, крыши, все-все полностью проходили. Вот здесь вскрыли 21 квартиру», — пояснил собеседник.

При этом что находилось внутри, Михаил затруднился ответить, так как ему не разрешали проходить в квартиру. Известно, что предполагаемый убийца жил в однокомнатной квартире, которую обнаружили еще 4 августа.

Возможный убийца восьмилетней девочки был задержан днем в среду, 25-го августа, в Тюмени. По словам источников СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, служил сержантом в милиции еще до реформы МВД России — с 2009 по 2011 год. Мужчина признал вину в преступлении, однако отрицает какую-либо связь с другими убийствами девочек в городе.