Эксперты ВОЗ заявили, что поиск истоков SARS-CoV-2 становится все труднее

Процесс выявления происхождения пандемии COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, приостановлен. Об этом в статье для журнала Nature заявили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Мы были выбраны членами независимой международной совместной команды ВОЗ и Китая — с задачей понять происхождение вируса SARS-CoV-2. Наш доклад был опубликован в этом марте. Он должен был стать первым шагом в процессе, который застопорился», — отметили специалисты.

По словам экспертов, «окно возможностей стремительно закрывается» в части биологических исследований, которые дают возможность отследить людей и животных в Китае и за его пределами.

Ученые напомнили, что собранные в Ухани данные не позволяют утверждать, что пандемия COVID-19 стала результатом лабораторной утечки. Вместо того, чтобы работать над этой версией, эксперты призвали искать самые ранние случаи заражения COVID-19 в Китае и вне его — до декабря 2019 года. Сотрудники ВОЗ также считают необходимым проверить фермы, где содержатся дикие животные и изучить там летучих мышей.

Также исследователи предположили, что многие фермы с дикими животными, которые могли представлять интерес для расследования, уже могли закрыть, а животных — умертвить.

В начале 2021 года эксперты ВОЗ посетили китайский город Ухань, чтобы установить источник появления коронавирусной инфекции, и сочли маловероятной версию, согласно которой COVID-19 имеет лабораторное происхождение.

В конце мая президент США Джо Байден призвал американскую разведку уделить больше внимания теории происхождения коронавируса и сообщить об итогах в течение 90 дней.

25 августа СМИ сообщили, что американская разведка представила Байдену доклад о происхождении коронавируса, но в нем нет четких выводов.