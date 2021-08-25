В Дагестане спасатели обнаружили тело туриста из Петербурга

В СК Росси по Дагестану рассказали, что спасатели нашли тело 37-летнего туриста из Санкт-Петербурга, его унесли селевые потоки, в четырех километрах от Карадахской теснины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«25 августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в четырех километрах от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе СК по Дагестану.

Отмечается, что специалисты МЧС, волонтеры и местные жители продолжают поиски второго туриста.

Ранее в Главном управлении МЧС России по Дагестану сообщили, что Спасатели республики ищут пятерых людей, которых унесло селевыми потоками.

Так, в Левашинском районе поток унес в реку автомобиль «ВАЗ-2107», в котором находились 52-летняя мать и ее 20-летний сын. В селе Куппа унесло грузовую «Газель», в которой находился 51-летний мужчина — позднее спасателям удалось обнаружить машину, однако водителя в ней уже не было.