Подозреваемый в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени сознался в преступлении

Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени сознался в преступлении. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнил собеседник агентства, несмотря на то, что мужчина дает признательные показания, с ним продолжают работать следователи. Эксперты установили совпадение ДНК задержанного по делу об убийстве школьницы в Тюмени с образцами, найденными на ее теле.

Дело находится на контроле Центрального аппарата Следственного комитета России. Региональное управление СК ход расследования не комментирует.

Как сообщалось ранее, следователи задержали подозреваемого в убийстве школьницы в Тюмени. Это 40-летний мужчина, который проживал в соседнем доме и мог быть знаком с семьей погибшей. По неподтвержденным данным, ранее он работал в правоохранительных органах.

Девочка пропала днем 30 июня 2021 года — ее тело с признаками насильственной смерти 19 августа обнаружила бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе. Труп убийца положил в несколько пакетов и перемотал проводами.